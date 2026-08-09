Workshop Hate Speech zum Download

Hate Speech in sozialen Medien
Lass Dich nicht kleinmachen!
Wie damit klarkommen? Was dagegen tun?
- lernen: Funktionsweise herabsetzender Rhetorik
- gemeinsam erarbeiten: Umgangs- und Gegenstrategien
- diskutieren: Theorie zum besseren Verständnis
Für Jugendliche und Erwachsene ohne und mit Vorerfahrungen
Der Workshop kann heruntergeladen, ausgedruckt und selbst durchgeführt werden:
-> 1 Infos und Vorbereitung.pdf
-> 2 Ablaufplan WS Hate Speech – doppelseitig drucken.pdf
-> 3 Definiton Hate Speech nach Meibauer.pdf
-> 4 Karteikarten weitere Strategien je zwei pro Seite zum doppelseitig ausdrucken.pdf
-> 5 Theorieschnipsel – doppelseitig drucken
Oder Sie buchen Trainer*innen beim DISS:
->Vorträge & Workshops | info@diss-duisburg.de