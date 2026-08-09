Workshop Hate Speech zum Download

Hate Speech in sozialen Medien

Lass Dich nicht kleinmachen! Wie damit klarkommen? Was dagegen tun?

lernen: Funktionsweise herabsetzender Rhetorik

gemeinsam erarbeiten: Umgangs- und Gegenstrategien

diskutieren: Theorie zum besseren Verständnis

Für Jugendliche und Erwachsene ohne und mit Vorerfahrungen

Der Workshop kann heruntergeladen, ausgedruckt und selbst durchgeführt werden:

-> 1 Infos und Vorbereitung.pdf

-> 2 Ablaufplan WS Hate Speech – doppelseitig drucken.pdf

-> 3 Definiton Hate Speech nach Meibauer.pdf

-> 4 Karteikarten weitere Strategien je zwei pro Seite zum doppelseitig ausdrucken.pdf

-> 5 Theorieschnipsel – doppelseitig drucken

Oder Sie buchen Trainer*innen beim DISS:

->Vorträge & Workshops | info@diss-duisburg.de