Di, 11.8., 22:05, Deutschlandfunk: Klangkörper der Resilienz

Afghanistans Musikinstitut ANIM zwischen Krieg und Exil

Von Martin Gerner Programmtipp: am Dienstag, 11. August, um 22.05 Uhr, läuft das neue Feature im Deutschlandfunk:

eine 17-jährige Dokumentation über die Rettung von 273 jungen Musikern und Musikerinnen aus Afghanistan vor den Taliban. Fast 20 Jahre jetzt begleite ich Menschen des Ensembles und ihre Schicksale. Und es drängt mich, ihre Geschichten zu erzählen, sie dem Schweigen zu entreißen .

Nicht alle Musiker und Instrumentenbauer in Afghanistan konnten 2021 gerettet werden. Von unserer Verantwortung wie von unserem Versagen am Hindukusch ist in dem Feature auch die Rede.

Dieser Hinweis gerne zum Weiterleiten.

Klangkörper der Resilienz: Afghanistans Musikinstitut ANIM zwischen Krieg und Exil / Von Martin Gerner