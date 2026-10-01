Sa/So 14+15.11.2026: DISS Kolloquium – jetzt anmelden!

Jahreskolloquium „Aktuelle autoritäre Tendenzen im Lichte klassischer Faschismustheorien und neuerer Analysen“
Samstag, 14. + Sonntag, 15.11.2026
Jugendherberge Sportpark Duisburg
Infos & Anmeldung: -> Einladung DISS Kolloquium 2026
Vorläufiges Programm
Samstag, 14.11.2026
10:00 Begrüßung
10:15– 11:30 Statements von Anika Taschke (Berlin), Fabian Virchow (Düsseldorf) und Richard Gebhardt (Köln)
11:40 – 12:40 Mathias Wörsching (Berlin): Ausgewählte Konzeptionen eines generischen Faschismusbegriffs und die Problematik ihrer Anwendung auf aktuelle Entwicklungen
Mittagessen und Pause
13:45 – 14:45 Moritz Zeiler (Bremen): Kann Ernst Fraenkels „Dual State“ zum Verständnis des Trumpismus beitragen?
14:50 – 15:50 N.N.: Theodor W. Adornos „Studien zum autoritären Charakter“ und das Phänomen des libertären Autoritarismus
Kaffeepause
16:15 – 17:15 Volkmar Woelk (Grimma): Ostdeutsche Landtagswahlen: Wo steht die AfD?
17:20 – 18:20 Juliane Lang (Gießen): Querfeindliche Gewaltpotentiale im Umfeld der AfD
18:00 Diskussionsrunde und anschließendes Abendessen
Sonntag, 15.11.2026
9:00 – 10:00 Ursula Birsl (Marburg): Entwendungsstrategien von rechts: Interventionen in feministische Diskurse
10:10 – 11:10 Kai-Erik Seiler (Augsburg): Faschisierung als Grundtendenz digitaler Medien?
11:20 – 12:20 Ingar Solty (Berlin): Einige Anmerkungen zum Trumpismus und zu vergleichbaren Entwicklungen
Mittagessen und Pause
14:00 – 16:00 Abschlussdiskussion mit Anika Taschke, Fabian Virchow und Richard Gebhardt
Kaffee und Kuchen
17:00 Ende der Tagung
Infos & Anmeldung: -> Einladung DISS Kolloquium 2026