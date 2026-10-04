Sa, 10.10.2026: Benefizkonzert für den Verein Miteinander e.V. (Magdeburg) mit anschließendem Podiumsgespräch

Nach dem Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt:

Einladung zu einem Benefizkonzert für den Verein Miteinander e.V. (Magdeburg) mit anschließendem Podiumsgespräch

Am 10.10. findet um 19:30 Uhr im Kunsthaus Essen, Rübezahlstr. 33, 45134 Essen ein Benefizkonzert statt, dessen Erlös dem Verein Miteinander e.V. in Magdeburg zugutekommen soll.

Der Verein Miteinander e.V. steht seit Jahren im Fokus der AfD. Dessen erklärtes Ziel ist es, die öffentlichen Fördermittel für den Verein zu streichen und ihn zu zerstören.

Das darf nicht geschehen. Denn Miteinander e.V. ist mit seinen Beratungs- und Bildungsangeboten in Sachsen-Anhalt ein wichtiger Ansprechpartner und Impulsgeber für die Auseinandersetzung mit der extremen Rechten und braucht daher nach den jüngsten Landtagswahlen unsere Unterstützung, damit der Verein seine wichtige Arbeit fortsetzen kann.

Das Konzert wird von Nina Reddig (Geige), Anja Schröder (Cello) und Mariko Sudo (Klavier)mit Werken von Henriëtte Bosmans und Sergei Prokofiew gestaltet.

Anschließend wird David Begrich, Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. von seinen Eindrücken und Einschätzungen der Situation in Sachsen-Anhalt berichten und Fragen aus dem Publikums beantworten.