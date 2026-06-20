Ernst Blochs „Objektive Phantasie“ versus Künstliche Intelligenz

Tagung der Ernst-Bloch-Assoziation (EBA)

9. bis 11. Oktober 2026, „Stapeltor“, Stapeltor 6, 47051 Duisburg

In Kooperation mit: Verein zur Förderung der Philosophie Ernst Blochs e. V.; Rosa Luxemburg Stiftung NRW (angefragt).

Unterstützt durch: Verlag Westfälisches Dampfboot; Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung. e. V. (DISS).

Die Entwicklung der KI-Technologie wird in den Leitmedien weitgehend als Ausweg aus der multiplen Krise der Gegenwart gehandelt. Dass eine tendenzielle Verlagerung von Problemlösungs- und Entscheidungsstrukturen in Computeralgorithmen aber auch Bedrohungen demokratischer, sozialer und ökologischer Errungenschaften bewirken kann, wird noch zu wenig reflektiert.

Die Tagung wird wichtigen Fragestellungen nachgehen. Welche Funktionsweisen von Künstlicher Intelligenz lassen sich praktisch aufzeigen? Was resultiert z. B. aus der Verschaltung von KI mit sog. Sozialen Netzwerken im Hinblick auf Nachrichten, Informationsgehalte, Bilderwelten und Musik? Ergeben sich daraus opake „Entscheidungsträger“, problematische „Wahrheitsbegriffe“ und fragile „Subjektivitäten“? Welche Rolle spielt der „Faktor KI“ angesichts der Gefahren von Autoritarismus bzw. bei einsetzenden Faschisierungsprozessen? Droht uns durch die Entwicklung von KI-Technologien ein neuer militärischindustrieller Komplex? Denn autonome Waffensysteme sind ja bereits Realität! Welcherart Praktiken können solchen gefährlichen Tendenzen effektiv entgegengestellt werden? Gibt es konstruktive Möglichkeiten der Verwendung von KI ohne eine fundamentale Umstellung der ökonomischen Verhältnisse?

Im Abgleich mit technologischen, naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Grundsatzfragen können Ernst Blochs Theorie-Praxis-Konzeption, sein Technikverständnis und seine Natur- und Gesellschaftsphilosophie einen produktiven kritischen Zugriff auf die Thematik eröffnen.

Referent:innen: Fabian Strobel, Norman Schumann, Manfred Korzen, Hansotto Reiber, Volker Schneider, Doris Zeilinger, Ulrich Müller-Schöll, Annette Schlemm, Andreas Kemper, Cordula Trunk, Martin Blumentritt und Asta May.

Anmeldung zur Tagung: doris.zeilinger@gmx.de

Website: https://ernst-bloch-assoziation.de/

Link zum Programm: https://ernst-bloch-assoziation.de/aktuell-neuer-vorschein-41-erschienen-neu-geplant-tagung-2026-kuenstliche-intelligenz-im-vermathematisierten-niemandsland-ernst-blochs-objektive-phantasie