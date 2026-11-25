Vortrag: Politische Kleber. Duisburgs Sticker zwischen Solidarität und Kulturkampf

Fast unbemerkt von einer breiteren Öffentlichkeit tobt seit Jahrzehnten ein intensiv ausgetragener Streit um politische Standpunkte auf Duisburgs Straßen: Über Sticker werden pointiert und bildgewaltig Botschaften an Straßenlaternen und auf Stromkästen platziert, kommentiert und überklebt. Der Historiker Ferdinand Leuxner hat die Darstellungen und Parolen untersucht und präsentiert erstmals einen Überblick über Strategien und Themen. Dabei ist im Anschluss an den ca. 45minütigen Vortrag eine Diskussion über die Inhalte geplant.

4. Dezember 2026

19:00 – 21:00

Syntopia

Gerokstr. 2, 47053 Duisburg