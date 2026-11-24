Do, 26.11.2026, Duisburg, Café Museum: Diskussionsveranstaltung mit Sebastian Chwala ein: Der „Macronismus“ ist am Ende.

Liebe Friedensbewegte,

gemeinsam mit Attac, dem Friedensbündnis und dem Rosa-Luxemburg Club (alle Duisburg) laden wir zu einer

DISKUSSIONSVERANSTALTUNG mit Sebastian Chwala ein: Der „Macronismus“ ist am Ende.

Ist der Macronismus am Ende? Zum aktuellen Stand der Bewegung in Frankreich gegen

Sozialabbau und für die Verteidigung sozialer und demokratischer Rechte.

Sebastian Chwala ist Politikwissenschaftler. Der Frankreichspezialist promovierte zur

radikalen Rechten in Frankreich.

Wann: Donnerstag. 26. November 2026, 18 Uhr

Wo: im Café Museum in Duisburg

Eintritt: frei

Friedliche Grüße,

Friedenspolitisches Forum Oberhausen

Einladung zum 26.11.2026 Café Museum_Korrektur