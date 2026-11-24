Liebe Friedensbewegte,
gemeinsam mit Attac, dem Friedensbündnis und dem Rosa-Luxemburg Club (alle Duisburg) laden wir zu einer
DISKUSSIONSVERANSTALTUNG mit Sebastian Chwala ein: Der „Macronismus“ ist am Ende.
Ist der Macronismus am Ende? Zum aktuellen Stand der Bewegung in Frankreich gegen
Sozialabbau und für die Verteidigung sozialer und demokratischer Rechte.
Sebastian Chwala ist Politikwissenschaftler. Der Frankreichspezialist promovierte zur
radikalen Rechten in Frankreich.
Wann: Donnerstag. 26. November 2026, 18 Uhr
Wo: im Café Museum in Duisburg
Eintritt: frei
Friedliche Grüße,
Friedenspolitisches Forum Oberhausen