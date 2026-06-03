Workshop gegen Hate Speech in sozialen Medien

Donnerstag, 25. Juni 2026, 16-20 Uhr.
Hate Speech in sozialen Medien.
Lass Dich nicht kleinmachen!
Wie damit klarkommen? Was dagegen tun?
- lernen: Funktionsweise herabsetzender Rhetorik
- gemeinsam erarbeiten: Umgangs- und Gegenstrategien
- diskutieren: Theorie zum besseren Verständnis
Wann: Donnerstag, 25. Juni 2026, 16-20 Uhr.
Wo: Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, Siegstraße 15, 47051 Duisburg
Kostenlos, einschließlich kostenlosem Buffet zur Stärkung.
Damit wir planen können, bitte formlos anmelden:
christian.sydow@diss-duisburg.de.