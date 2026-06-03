Workshop gegen Hate Speech in sozialen Medien

Donnerstag, 25. Juni 2026, 16-20 Uhr.

Hate Speech in sozialen Medien.

Lass Dich nicht kleinmachen!

Wie damit klarkommen? Was dagegen tun?

lernen: Funktionsweise herabsetzender Rhetorik

gemeinsam erarbeiten: Umgangs- und Gegenstrategien

diskutieren: Theorie zum besseren Verständnis

Wann: Donnerstag, 25. Juni 2026, 16-20 Uhr.

Wo: Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, Siegstraße 15, 47051 Duisburg

Kostenlos, einschließlich kostenlosem Buffet zur Stärkung.

Damit wir planen können, bitte formlos anmelden:

christian.sydow@diss-duisburg.de.