Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung

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Workshop gegen Hate Speech in sozialen Medien

Donnerstag, 25. Juni 2026, 16-20 Uhr.

Hate Speech in sozialen Medien.
Lass Dich nicht kleinmachen!
Wie damit klarkommen? Was dagegen tun?

  • lernen: Funktionsweise herabsetzender Rhetorik
  • gemeinsam erarbeiten: Umgangs- und Gegenstrategien
  • diskutieren: Theorie zum besseren Verständnis

Wann: Donnerstag, 25. Juni 2026, 16-20 Uhr.

Wo: Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, Siegstraße 15, 47051 Duisburg

Kostenlos, einschließlich kostenlosem Buffet zur Stärkung.

Damit wir planen können, bitte formlos anmelden:
christian.sydow@diss-duisburg.de.